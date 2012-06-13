15-річний хлопець втопився на "Хіміку", стрибаючи з катамарана

12 червня близько 18 години рятувальникам поступив виклик з вінницького плажу "Хімік". Відпочиваючі повідомили, що хлопець, катаючись на катамарані, разом зі своїми друзями, пірнув у воду і більше його ніхто не бачив. Бригада рятувальників за годину після виклику витягнула з води тіло 15-річного підлітка.

- Поява рятувального човна мене не здивувала, - розповідає очевидець подій Вікторія Мороз. - Згодом з’явились на катері водолази у формі «Рятувально-водолазна служба». Навкруги усе відносно спокійно: поруч молоді матері, на місточку – діти, молода пара весело плескається у воді, неподалік компанія хлопців... Тільки водолази працювали на певній ділянці – в метрах 10 від берега. Через хвилин 20 чоловік наполегливо просить матерів забрати дітей і забратись самим з пляжу. Під’їзджає «швидка», з’являються люди в міліцейській формі, починається рух...

Очевидці бачили, як під‘їхала "швидка допомога", а на берег водолази достали тіло молого хлопця.

- Його накрили рушником, - продовжує Вікторія, - тільки обличчя залишили відкритим. Коротко стрижене темне волосся. На шиї помітний тоненький срібний ланцюжок... Опитування свідків, якась масова байдужість, перемішана з цікавістю, зайнятість своїми справами і сльози однієї жінки. Чуже горе – чуже. Чому такая впевненність, що горе обмине тебе і твоїх близьких? Чому людям так властиво стояти в стороні, дивитись, чекати, надіятись на інших: на МНС, рятувальників, «швидку»...?

Як повідомили УНІАН в управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій, з початку 2012 року на території Вінницької області зафіксовано 25 нещасних випадків на воді, 18 людей загинуло, з них 5 дітей.