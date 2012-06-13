"Пляжний патруль" одягнули у жовті футболки

На вінницьких пляжах знову з‘явились хлопці і двчата у яскрано-жовтих футболках та кепках. Це - пляждни патруль, яки діє у нашмоу місті з 2008 року. Цьогоріч у «Пляжний патруль» записалась близько 100 волонтерів. Усі вони - студенти. В обовязки входить стежити за порядком на пляжах та розважати відпочиваючих та їхніх дітей дітей різними спортивно-оздоровчими заходами та змаганнями

Координую проект Молодіжна рада спільно з комунальним закладом «Центр підліткових клубів за місцем проживання».

- Перед початком кожного патрулювання молодь проходить чіткий інструктаж з усіма відповідними службами, - сказав начальник відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов. - Учасники проекту мають усі необхідні «гарячі» номери телефонів, на які слід телефонувати у разі виникнення екстреного випадку.

Усіх бажаючих запрошують взяти участь у «Пляжному патрулі». Звертатись у Центр підліткових клубів «Універ» за телефоном 0 (432) 50 82 13.