Жоден з 70 банкоматів на Вінниччині не охороняється

Вінницькі правоохоронці затримали двох чоловіків, які в цьому році пограбували 8 банкоматів у Жмеринці.

- Раніше затримали мали відношення до обслуговування системи ай-боксів, - говорить Олександр Глянько, начальник управління карного розшуку УМВС України у Вінницькій області. - Вони знали принцип роботи, тому що займались обслуговування апаратів поповнення рахунків та кави.

Цьогоріч залишились нерозкритими пограбування двох банкоматів у області. У Гайсині банкомат розкурочили "болгаркою", а у Турбові - розібрали. Є підозри, що до пограбування мають відношення і самі працівники банку.

- Більшість банків у нашій області не обладненні сигналізацією, - говорить начальник управління державної служби охорони при УМВС у Вінницькій області Віктор Козаченко. - Банки не хочуть витрачати на це кошти. Кажуть, що суми у банкоматах все одно у них застраховані. Тому у випадку пограбування отримають компенсацію. Це стосується не усіх банків. Але є мережа однієї банківської установи, в якої жоден з 70-ти банкоматів не охороняється.

Нагадаємо, що пограбування банкомату у Гайсині трапилось 14 березня. Зловмисники порізали його "болгаркою" і викрали 480 тис.грн.