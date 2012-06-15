Жоден з 70 банкоматів на Вінниччині не охороняється

11:31, 15 червня 2012
Вінниця
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Два пограбування - не розкриті

Вінницькі правоохоронці затримали  двох чоловіків, які в цьому році пограбували 8 банкоматів у Жмеринці. 

-  Раніше  затримали мали відношення до обслуговування системи ай-боксів, - говорить Олександр Глянько, начальник управління карного розшуку УМВС України у Вінницькій області. - Вони знали принцип роботи, тому що займались обслуговування апаратів поповнення рахунків та кави. 

Цьогоріч залишились нерозкритими пограбування двох банкоматів у області. У Гайсині банкомат розкурочили "болгаркою", а у Турбові - розібрали.  Є підозри, що до пограбування мають відношення і самі працівники банку.

- Більшість банків у нашій області не обладненні  сигналізацією, - говорить начальник управління державної служби охорони при УМВС у Вінницькій області Віктор Козаченко. - Банки не хочуть витрачати на це кошти. Кажуть, що суми у банкоматах все одно у них застраховані. Тому у випадку пограбування отримають компенсацію. Це стосується не усіх банків. Але є мережа однієї банківської установи, в якої жоден з 70-ти банкоматів не охороняється. 

Нагадаємо, що пограбування банкомату у Гайсині трапилось 14 березня. Зловмисники порізали його "болгаркою" і викрали 480 тис.грн.

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