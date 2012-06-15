Щербаківська і Кудлаєнко – у списку опозиції до Верховної Ради

Об’єднана опозиція залучає до обговорення громадськість, і з цією метою «посланці» з Верховної Ради вирушили регіонами донести програмні засади Об’єднаної опозиції до електорату.

15 червня на Вінниччині перебував народний депутат України Андрій Шкіль, який спілкувався з представниками громадських організацій, партійними активістами «Батьківщини» та «Фронту змін» й закликав усіх до громадського обговорення програми Об’єднаної опозиції «За Батьківщину».

- Найголовнішими нашими пріоритетами має стати відновлення потенціалу країни, який був зруйнований діючою владою, - зазначає нардеп. – Ми живемо в постіндустріальному суспільстві, де немає великого виробництва, і тому формування бюджету відбувається - завдяки малому бізнесу. Ми виступаємо за відміну діючого кабального Податкового кодексу. Також хочемо, аби поштовх для розвитку мали аграрний та сервісний бізнес. Конкретні наші пропозиції, і ці Закони вже є у Верховній Раді,- створення Антикорупційного бюро, Закон про державну службу, про судоустрій, про прокуратуру. Також вважаємо за необхідне запровадити закон про імпічмент президента, за яким реально буде притягнути будь-якого президента до відповідальності за злочини під час його перебування на посаді.

Говорив також Андрій Шкіль і про власне об’єднаність опозиції, натякаючи, що «хто не з нами, той проти нас», до «своїх» він долучив «Свободу», з якою погоджені кандидати-одномандатники на деяких мажоритарних округах, а з «Громадянською позицією», за його словами, перемовини ще тривають.

Натомість розкривати таємницю списку депутатів-мажоритарників в нашому регіоні ні народний депутат, ні лідери Об’єднаної опозиції у Вінницькій області не наважилися.

- До 30 червня ми оголосимо прізвища усіх кандидатів по одномандатних мажоритарних округах, - повідомив Андрій Шкіль. – Я можу запевнити, що у вас це будуть люди, які працюють на Вінниччині. Чи будуть ваші лідери партійних організацій у загальному списку? Думаю, що будуть, але це питання має вирішувати з’їзд, особисто я не маю таких повноважень.

На запитання щодо можливої історії «Тушки-2» нардеп відповів: «Можна наобіцяти, разом з тим нічого не гарантуючи. Тут має діяти простий запобіжний принцип: люстрація кандидатів, яких ми підтримуємо. Коли людина іде по «мажоритарці», ми беремо авторитетних людей в цьому регіоні, які підтримуватимуть цих кандидатів. А ці люди аж ніяк не зацікавлені дискредитувати себе потенційними «тушками».