Тролейбус «тормознув» – у пасажирки перелом

20 червня внаслідок травм, отриманих під час поїздки у тролейбусі, коли той різко загальмував в районі зупинки «Лікарня ім. Пирогова» у Вінниці, у лікарню потрапила 71-річна пенсіонерка.

Про це з посиланням на прес-службу Управління Державтоінспекції у Вінницькій області повідомив сайт Вінниця.Інфо.

Пригода сталася о 6:30. 50-річний водій тролейбуса здійснив різке гальмування в районі зупинки «Лікарня ім. Пирогова», внаслідок якого літня жінка впала й отримала закритий перелом лівої гомілки та кісточки лівої стопи.

Жінку із травмами госпіталізували у травматологічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги.