На Вінниччині влаштували тюремне Євро

У виправній колонії №14, що у райцентрі Могилів-Подільський на Вінниччині провели товариський футбольний матч між ув'язненими та місцевими спортсменами. Футболісти грали на полі, яке власноруч збудували засуджені, - повідомляє Gazeta.ua.

В колонії нині перебуває близько 600 осіб. Сотня з них двічі на тиждень тренуються на футбольному полі. Склали шість команд, з весни проводили між собою своєрідний чемпіонат. Назвали його тюремним "Євро-2012".

21 червня склали збірну з кращих гравців установи. Позмагатися з ними запросили аматорську команду "Люкс" з Могилів-Подільського.

Матч завершився з рахунком 5:5.