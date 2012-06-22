На Вінниччині влаштували тюремне Євро
14:31, 22 червня 2012Вінниця
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Не вистачало пива
У виправній колонії №14, що у райцентрі Могилів-Подільський на Вінниччині провели товариський футбольний матч між ув'язненими та місцевими спортсменами. Футболісти грали на полі, яке власноруч збудували засуджені, - повідомляє Gazeta.ua.
В колонії нині перебуває близько 600 осіб. Сотня з них двічі на тиждень тренуються на футбольному полі. Склали шість команд, з весни проводили між собою своєрідний чемпіонат. Назвали його тюремним "Євро-2012".
21 червня склали збірну з кращих гравців установи. Позмагатися з ними запросили аматорську команду "Люкс" з Могилів-Подільського.
Матч завершився з рахунком 5:5.
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