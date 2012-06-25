П'яний вінничанин вбив хлопця, бо то той скористався його туалетом

Увечері Олександр вийшов зі свого будинку в магазин за хлібом і додому не повернувся живим.

Молодій людині були нанесені смертельні пошкодження за те, що ... зайшов у вуличного туалету, який знаходився в приватному секторі біля дороги. Територія була неогороджена, тому перехожі брали за громадський туалет.

Господар будинку, який відпочивав неподалік з родиною на вулиці, побачивши хлопця, схопив лопату і несподівано почав завдавати ударів по голові Олександру. Нелюда не зупинило те, що поранений закривавлений хлопець впав на землю - він продовжував його бити ногами. Розправа сталася на очах у дружини і дітей вбивці.

Про це повідомляє сектор зв'язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.



З важкими травмами Олександра доставили в лікарню. У постраждалого діагностували відкриту черепну мозкову травму, рубані рани голови, численні тілесні ушкодження.

Підозрюваний одразу затримали. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу. 30-літнього зловмисника заарештували.

Лікарі боролися за життя Олександра, проте врятувати не змогли - через п'ять днів хлопець помер. У зв'язку з настанням тяжких наслідків - смерті потерпілого порушено кримінальну справу за фактом вбивства з хуліганських спонукань згідно з ч.2 ст.115 КК України за погодженням з прокуратурою Вінницької області.

Розслідування кримінальної справи передано в слідче управління УМВС України у Вінницькій області.

Слідство триває. У суд зловмисник перебуває за ґратами. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.