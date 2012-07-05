На Вінниччині створено Держінспекцію з контролю за цінами

Кабінет міністрів України, своїм розпорядженням №429-р від 4 липня 2012 року, створив територіальні підрозділи Державної інспекції з контролю за цінами.

Як йдеться в документі, оприлюдненому на урядовому сайті, сектори держінспекції буде створено в усіх областях і в Криму, а також у Києві й Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, Держінспекція з контролю за цінами була ліквідована в 2011 році, але в січні 2012 року, згідно з указом Президента України Віктора Януковича, створена знову.