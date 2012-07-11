Отруїлися пігулками двоє дітей

10 липня о 21:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Тульчин надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення поступив трьохрічний хлопчик з діагнозом «гостре медикаментозне отруєння».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Гравшись малюк знайшов таблетки (невідомої назви) та наївся їх. Внаслідок чого отримав гостре медикаментозне отруєння.



На даний час дитина знаходиться в реанімаційному відділенні Тульчинської районної лікарні. Стан потерпілого задовільний.



Того ж вечора о 23:20 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятина від чергової медсестри приймального відділення районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення місцевої лікарні доставлено дворічну дівчинку з діагнозом «отруєння медичним препаратом (імунофрубен)».



Стан здоров’я дитини лікарі кваліфікують як «задовільний».

Обставини події з’ясовуються.



