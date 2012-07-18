Гройсман: заборона «Гости из будущего» – абсурд»

Голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман називає інформацію, яку розповсюдили поважні інетернет-ресурси України стосовно заборони в Голландії показу популярного дитячого фільму радянських часів «Гостья из будущего» - абсурдною та неправдивою. За його словами, міжнародні правозахисники не мають до цього випадку жодного відношення, а сама інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що більшість українських інтернет-видань із посиланням на http://fognews.ru оприлюднили інформацію про те, що «Гостья из будущего» у Нідерландах підпала під заборону. Приводом для цього став позов міжнародної правозахисної організації «Human Rights Watch». Ніби правозахисники побачили у радянській кінострічці елементи, які пропагують дискримінацію на основі сексуальної орієнтації. А саме: пірати з фільму, які є одностатевими і мають дружні стосунки, показані у негативі на противагу позитивним гетеросексуальним стосункам.