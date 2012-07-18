Вінниччина четверта за індексом промвиробництва

Про це під час прямого ефіру на телеканалі ВДТ ТРК «ВІНТЕРА» повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Джига.

За підсумками пвіріччя 2012 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив минулорічні показники на 9,2% (проти 5,9% у минулому році).

Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості: добувна – 110,7%, харчова – 104,7%, хімічна – 110,1%, металообробка – 100,4%, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 127,7%.

Довідка: по Україні індекс за звітний період складає 100,7%.

