Вінниччина сумнозвісний рекордсмен серед загиблих на воді

В Україні з початку року на пляжах і водних об’єктах загинули 932 особи, із них 82 дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві начальник Управління техногенної безпеки Держтехногенбезпеки України Тарас Поліщук.

При цьому він зазначив, що порівняно з минулим роком, на даний момент кількість загиблих зменшилася на 20%, додавши, що за відповідний період минулого року на воді загинула 1 тис. 101 особа.

Загалом у минулому році на воді загинуло 1 тис. 794 особи.

«Кількість загиблих на воді порівняно з минулим роком на даний час зменшилась на 20%. В той же час загибель людей залишається високою”, - охарактеризував він ситуацію.

За даними Т.Поліщука, найбільша кількість загиблих у Київській області – 72 особи, Донецькій – 56 осіб, Вінницькій – 50, Чернігівській – 49, Черкаській – 46, Миколаївській – 44, Волинській – 41. При цьому в Криму загинули на сьогоднішній день 17 осіб.

“Якщо взяти Київ, то завдяки проведеним заходам в порівнянні з минулим роком кількість загиблих зменшилась в 6 разів: за рік загинули 66 осіб, на сьогоднішній день станом на 17 липня загинули тільки 6 осіб”, - зазначив Т.Поліщук. За його словами, це дуже хороша цифра, зважаючи, що було Євро, було багато гостей.

Також у шість разів зменшилась кількість загиблих у Львівській області, в Харківській – у чотири, Волинській – в 3,5 рази.

Говорячи про причини загибелі людей на воді, він поінформував, що в цьому році 27 осіб загинули через нетверезий стан; 286 осіб потонули в тих місцях, які не визначені для купання, які не обладнані, 515 загинули з невстановлених причин, в результаті нещасних випадків загинула 51 особа.

Також він зазначив, що згідно зі статистикою, в середньому на пляжах у містах гине 33% від кількості всіх потопельників, в селищах міського типу – 6%, а 51% - в селах.