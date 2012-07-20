Хлопчик застряг головою між залізними трубами

19 липня о 10:44 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №4 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що на вул. Данила Нечая, біля відділення зв’язку, дитина просунула голову між залізними трубами та не може самостійно звільнитись.

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області, рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що 5-річний хлопчик разом з бабусею пішов на пошту та, граючись на вулиці, просунув голову між залізні труби, що забетоновані біля будинку. Бійці оперативно-рятувальної служби за допомогою гідравлічних ножиць провели розтискання труб та звільнили дитину із залізної пастки. Хлопчик під час пригоди не постраждав.