Хлопчик застряг головою між залізними трубами
09:35, 20 липня 2012Вінниця
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Визволяли рятувальники
19 липня о 10:44 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №4 міста Вінниця надійшло повідомлення про те, що на вул. Данила Нечая, біля відділення зв’язку, дитина просунула голову між залізними трубами та не може самостійно звільнитись.
Як повідомляє прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області, рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що 5-річний хлопчик разом з бабусею пішов на пошту та, граючись на вулиці, просунув голову між залізні труби, що забетоновані біля будинку. Бійці оперативно-рятувальної служби за допомогою гідравлічних ножиць провели розтискання труб та звільнили дитину із залізної пастки. Хлопчик під час пригоди не постраждав.
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