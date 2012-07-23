Вітер кинув дерево на вінничанина

21 липня у 10 районах області стихія знеструмила 132 населених пункти, було відключено 908 трансформаторних підстанцій та 83 ЛЕП ПЛ 6-10 кВ, – повідомили у прес-службі ТУ МНС в області.

Зокрема, в Оратівському, Липовецькому районах та у Вінниці частково пошкоджено шиферне покриття 154 приватних будинків, Вінницької ЗОШ №5 І-ІІІ ст, 2-х господарських будівель, 2-х сільських будинків культури. За підрахунками МНС, вітер зірвав майже 3 тисячі листів шиферу.

Зруйновані труби котелень у 2-х загальноосвітніх школах, повалено 5 опор ліній електропередач та 45 дерев.

Порушені нормальні умови життєдіяльності понад 550 людей.

В Оратівському та Липовецькому районах загинуло і пошкоджено сільгоспкультур на загальній площі майже 3240 га.

Орієнтовні загальні збитки складають 9 млн. 867 тис. 300 грн. З них: – сільгоспугіддям – 9 млн. 578 тис.грн.; – приватним і адмінбудинкам – 289 тис.300 грн.

Нині робота з відновлення енергопостачання триває: станом на ранок 23 липня знеструмленими залишалось 6 населених пунктів області.

Прибираються повалені дерева, ремонтуються дахи. Триває також комісійне обстеження пошкоджених будівель, сільгоспугідь, складаються акти збитків, готуються документи на засідання районних комісій з питань техногенно еклолгічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На жаль, не обійшлось без травмування людей. Так, у Вінниці деревол впало на 30-річного мешканця вулиці Зодчих. Потерпілого доставлено до міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Нині він у стані середньої важкості знаходиться в нейрохірургічному відділені з діагнозом «закрита черепномозкова травма, струс головного мозку, рвана рана тім’яної ділянки».