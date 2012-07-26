Влада сподівається на податкову, яка врятує Могилів-Подільський

Заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький провів виїзну робочу нараду у Могилів-Подільському. На порядку денному залишаються борги до бюджетів. За 5 місяців поточного року зменшились надходження і до загального фонду місцевого бюджету на 4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

У першому кварталі цього року середньомісячна заробітна плата його мешканців була на 22% нижчою, ніж в середньому по області. Зросла заборгованість із виплати заробітної плати, зокрема на економічно активних підприємствах. Станом на 1 травня податковий борг до бюджету становив 11,5 млн грн. Всі ці негативні тенденції продовжуються. Відтак за дорученням голови облдержадміністрації Миколи Джиги створено робочу групу, яка вивчає та надає практичну допомогу виконкому Могилів-Подільської міської ради, повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

- Ми покладаємо велику надію на податкову службу. Допоки господарська діяльність підприємців міста не буде легалізована, а нині більшість із них працює в тіні, доти будуть перевірки, – зазначив Володимир Барецький.

Згідно з дорученням голови облдержадміністрації робоча група протягом липня-серпня має повторно здійснити експертизу бюджету Могилева-Подільського, посилити роботу щодо повноти сплати податків всіма суб’єктами господарювання, вжити заходи щодо детінізації найманих робочих місць, легалізації заробітної плати. Зокрема, є завдання привести її у відповідність до законодавчого встановленого розміру. Також буде здійснено повний моніторинг земельних відносин, орендної плати, статусу юридичних осіб. Перевірятимуться суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажу.

Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради зобов’язали до 15 серпня погасити заборгованість із заробітної плати та провести розрахунки за енергоносії і водопостачання в бюджетних установах, спрямувавши на це усі резерви міського бюджету. До повної його збалансованості слід припинити виплату стимулюючих надбавок, премій, матеріальних допомог, що носять необов’язковий характер.