Вінницю хочуть зробити «смартовішою», а вінничан – просунутими

Вчора та сьогодні, 27 липня, з ініціативи Вінницької міської ради у співпраці з Програмою розвитку ООН (UNDP), а також Асоціацією «Міста електронного врядування України» та КП «Інститут розвитку міст» у Вінниці триває конференція «Smart city: електронні технології для забезпечення розвитку локальної демократії та сталого міського розвитку».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Фахівці у галузі інформаційних технологій ряду обласних центрів України, а також експерти з Грузії, Естонії, Словаччини та Польщі обговорюватимуть концепцію «розумних міст» (Smart City) та обмінюватимуться кращими практиками між містами.

Міський голова Володимир Гройсман, вітаючи учасників конференції, зазначив, що система «розумне місто» і є тим інструментом, який можливо запроваджувати на територіях для підвищення якості життя людей та вдосконалення системи управління містом і його сталого розвитку.

Представник основного партнеру конференції по «Розумним містам», старший програмний менеджер Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН), Оксана Реміга розповіла, що саме місцевий розвиток є пріоритетним напрямком роботи ПРООН.

«Близько половини всієї діяльності, що здійснює Програма розвитку ООН, присвячена саме місцевому розвитку. Ми дуже щільно працюємо з сільськими територіями, проте передові ідеї стосовно управління розпочинаються саме в містах, - говорить Оксана Реміга. - Ми вдячні, що в нас є такі партнери як Вінниця, які йдуть набагато попереду ідей, інновацій та тих віянь, які відбуваються в Україні. Це яскравий приклад того, як взагалі дивитися на покращення життя населення комплексно. Я сподіваюсь, що питання, які розглядатимуться саме у Вінниці, дадуть поштовх до розвитку концепції впровадження Smart City по усій Україні»

Директор Академії електронного врядування Арво Отт (Естонія) говорить, що у його країні запроваджено низку проектів, які спрямовані на спілкування людей із владою з допомогою інформаційних технологій, замовлення необхідних довідок та послуг за допомогою мережі Інтернет тощо.

Основні питання не лише в тому, які механізми для впровадження цих механізмів, але й те, що і уряд, і муніципалітети використовували ці дані в процесі покращення управління, - говорить Арво Отт. – Вінниця, як я уже упевнився, із цим дуже гарно справляється. І це – вірний шлях, адже найбільше послуг, які надаються мешканцям, надають саме муніципалітети. Щоб інтегрувати ці послуги на рівні муніципалітету, дуже важливо мати загальні послуги центрального рівня. І це найважче питання, яке і впливає на майбутнє».

Старший менеджер проекту «Прозоре місто» та речник міської ради м. Мартін (Словаччина) Йозеф Петраш розповів, що проект їхнього міста, досвід якого брався за основу для оновлення сайту Вінницької мерії, доводить, що на місцевому рівні можна запроваджувати зміни. «Коли я повернуся до свого міста, я обов’язково поділюся досвідом Вінниці, який побачив тут, зокрема, по «Прозорому офісі», - розповідає пан Петраш. – В питанні успішного використання сучасних технологій існує одна проблема – потрібно, аби відбулися зміни на національному рівні, і зокрема, у законодавстві, які б дали можливість на рівні муніципалітетів брати справу у свої руки та змінювати її».

