Жоден запит або пропозиція від бізнесу не повинні залишатись поза увагою податкової служби, – така позиція голови обласного відомства Ірини Зленко знайшла відображення у проведенні виїзних „круглих столів” та особистих прийомів у районах області. Черговий такий захід відбувся на Шаргородщині.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

На початку свого перебування в районі керівник служби ознайомилась з умовами обслуговування платників податків у місцевому сервісному центрі, який розташований на першому поверсі інспекції.

Серед моментів, які, на думку голови податкової служби, потребують врегулювання на Шаргородщині, – недостатній рівень середньої заробітної плати та цінова ситуація на ринку молока. Керівник податківців Вінниччини також порадила підприємцям ретельніше обирати бізнес-партнерів та нагадала, що про податковий борг можна дізнатись он-лайн, зареєструвавшись на офіційному веб-сайті ДПС України.

Ірина Зленко, розповідаючи підприємцям про нинішні методи роботи та пріоритети відомства, зокрема, зауважила, що хронометраж господарських операцій – законодавчо обґрунтована та необхідна практика, яка дозволяє відслідкувати увесь ланцюг товарообігу від етапу заготовлення сировини до реалізації продукції. Такий контроль, у свою чергу, дозволяє захистити споживача від недоброякісної продукції, а бюджет уберегти від значних втрат.

Сьогодні акцент в роботі податківців області – на удосконаленні адміністрування податків та зборів, аналітично-роз’яснювальній роботі та запровадженні інноваційних сервісних послуг для забезпечення максимального комфорту платників податків, які сумлінно наповнюють бюджет. Відтак, Ірина Зленко рекомендувала бізнесменам долучитись до використання безкоштовних електронних ключів та подання звітності в електронному вигляді.

Присутні на зустрічі підприємці скористалися можливістю задати свої запитання голові регіональної ДПС. Здебільшого бізнес-спільноту хвилювали подальше удосконалення Податкового кодексу України, покращення процесу надання звітів та довідок в «електронному вигляді», збільшення «електронних сервісів» та інші питання.

„Основний вектор наших кроків назустріч бізнесу - в зміні філософії взаємовідносин та нових сервісах, - запевнила Ірина Зленко. „Ініціативи податкової служби в жодному разі не формальні і покликані спростити діяльність суб’єктів господарювання регіону. Але покращення ділового клімату залежить насамперед від вас, підприємців. Від того, наскільки прозорою є ваша діяльність.”

