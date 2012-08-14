75-річних вінничан не змогли наздогнати

У Києві, на стадіоні Республіканського вищого училища фізичної культури, під гаслом «Підтримуємо наших олімпійців!» проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів. Загалом на старт вийшли збірні з 23-х регіонів, бракувало лише представників Волині і Херсонщини. Це понад 200 ветеранів легкої атлетики.

У командному заліку збірна Вінниччини посіла високе третє місце.

– Поїздка нашої збірної до Києва відбулась завдяки фінансовій підтримці спорткомітету Вінницької міської ради, обласного відділення НОК України і районних спорткомітетів. Ми виступали у неповному складі. До Києва приїхали 7 наших учасників, а мали право 10, – розповів керівник обласного осередку Асоціації ветеранів легкої атлетики України Василь Олійник. – На жаль, кілька наших провідних збірників не змогли виступити з поважних причин. За їх присутності ми могли б розраховувати на загальнокомандну перемогу. До речі, останні 3 роки ми незмінно входимо до призової трійки на цих змаганнях, хоча до цього посідали 5-6 місця.

В особистому заліку у вінничан – кілька гучних перемог. Наприклад, Василь Олійник став переможцем у бігу на 3 км і 5 км (у віковій групі 75–79 років). В’ячеслав Войтенко (70-74 роки) посів перші місця у бігу на 200 і 100 метрів, а Дмитро Орєхов (75-79 роки) став срібним призером на 100- і на 200-метрівці. Гарні результати показали й представники районів (усі учителі фізкультури) – по одному з Теплика, Гайсина і Тиврова.

- Члени ветеранської збірної Вінниччини тренуються не час від часу, а цілорічно – як мінімум 4 рази на тиждень, - каже Василь Олійник, - вони регулярно виступають на обласних змаганнях разом з молодими спортсменами і демонструють цим гарний приклад здорового способу життя.