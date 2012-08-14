З військових прокурорів знімають погони

Сьогодні, 14 серпня – останній день існування військової прокуратури Вінницького гарнізону.

Відповідно до наказу Міністра оборони України № 100 14 серпня 2012 року всі військовослужбовці та працівники всіх військових прокуратур Міністерства оборони України будуть виключені із списків військових частин. Таким чином припинить своє існування ціла структура військової юриспруденції.

Нагадаємо, що у вересні 2010 року Указом Президента України були ліквідовані 15 військових судів, які діяли у структурі Збройні Сили України. Розгляди справ, до яких мають відношення військовослужбовці, були передані до відповідних цивільних судів.

- Однак, вже з 15-го серпня розпочне своє існування Вінницька спеціальна прокуратура з нагляду за додержанням законів у військовій сфері, - говорить підполковник Андрій Агєєв, з центрального регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. - На переконання керівництва держави, ця структура, яка повністю буде укомплектована лише цивільними людьми, і яка повністю забезпечуватиметься з фондів Генеральної прокуратури України, буде краще захищати інтереси військовослужбовців і краще дбатиме про дотримання законності у військових формуваннях.