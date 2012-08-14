Добре підготуйтесь до "Битви районів" у Пирогово

Департамент культури Вінницької міської ради закликає жителів мікрорайону Пирогово підготуватись до творчої боротьби, адже на цьому майданчику 18 серпня пройде черговий відбір проекту «Битва районів-2», куди потраплять лише кращі з кращих. Попереджаємо: жоден із справжніх талантів не залишиться поза увагою!

Також цієї суботи з 18:00 на традиційних майданчиках міста вас чекає цікава розважальна програма:

- майдан Незалежності – «Космічні вечірки»;

- площа Театральна – «Арт Шабаш»;

- ККЗ «Райдуга» – «Гадаєш ти вмієш танцювати?»;

- вул. Київська, 126 (бібліотека-філія №12) – «Карнавал у дворі»;

- мікрорайон Тяжилів – «Розважальні шоу театру «Арлекін»;

- мікрорайон Пирогово – «Битва районів – 2».

А бібліотеки-філії вже з 17 години пропонують до вашої уваги цілий ряд заходів різного спрямування:

Центральна міська бібліотека ім. І.В.Бевза (вул. Хмельницьке шосе,4) – «Нове життя непотрібних речей» – вироби з пластикових пляшок, одноразового посуду та ін.;

Бібліотека-філія №1 (проспект Коцюбинського,49) - Робота клуб у «Секрети здоров’я». Рецепти здорової їжі. Дегустація страв. Пряні культури.;

Бібліотека-філія №5 (вул. Д.Нечая,59) - Виготовлення пінгвінів та інших звіряток із в’язальних ниток;

Бібліотека-філія №6 (проспект К.Маркса,50) - Гра «Я почну, а ви закінчуйте…» казки німецьких авторів. «Квітковий диво грай». Створення літніх букетів;

Бібліотека-філія №7 (вул. Баженова, 32) – Зелений дивосвіт Поділля. Розповіді та поради травозная;

Бібліотека №8 (вул.Червоноармійська, 39) – «Ось яка вона Україна». Книжково – ілюстративний вернісаж. Майстер – клас з виготовлення ляльки – мотанки;

Бібліотека-філія №9 (вул. І.Богуна,184) – Вікторина «Стежинами улюблених казок»;

Біблітека-філія №10 (вул. Станіславського,30) – Казковий калейдоскоп «На гостину до казок»;

Бібліотека-філія №11 (вул. Свердлова,189) – «Працюємо із задоволенням». Майстер-клас;

Бібліотека-філія №13 (пр. Космонавтів,39) – Шоу-забава «Щаслива сім’я – тато, мама, сестричка і я»;

Центральна дитяча бібліотека (проспект Космонавтів, 63) – Виставка робіт юних флористів «Літні фарби природи я сплітаю в вінок».