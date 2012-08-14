20 бабаків завезли на Вінниччину

20 бабаків завезли у Вінницьку область для реакліматизації та подальшого розширення територій існування даного виду на степових ділянках області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

Переселення 20 бабаків проводили спеціалісти Вінницької обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок відповідно до спеціального дозволу Міністерства екології та природних ресурсів України.

Наразі тварини адаптуються до нової місцевості, а спеціалісти сподіваються, що реакліматизація буде успішною.