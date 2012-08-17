Всього на один день для вінничан відкриють двері музею

25 серпня в Україні відзначатиметься професійне свято захисників неба Батьківщини – День авіації України. Цього дня починаючи з 9.00 на території Командування Повітряних Сил Збройних Сил України відбудеться День відкритих дверей з нагоди святкування Дня авіації України. Усі бажаючі вінничани та гості міста зможуть відвідати Військово-історичний музей Повітряних Сил – музей авіаційної, ракетної, зенітної ракетної та радіотехнічної техніки під відкритим небом.

Про це повідомляє прес-центр Повітряних Сил Збройних Сил України.

Серед представлених у Музеї зразків техніки – десятки літаків та вертольотів різних модифікацій, зенітні ракетні комплекси Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ, багато раритетних зразків військової техніки, серед яких ракетний комплекс РСД-10 “Піонер”, літаки МіГ-25 і Як-28 тощо.