Підприємства заборгували іноземним інвесторам купу грошей
Найбільше винні кіпріотам та полякам
Заборгованість підприємств Вінницької області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 липня 2012р. становила 62,0 млн. дол.
Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.
Найбільші обсяги зобов’язань за борговими інструментами перед прямими інвесторами з Кіпру, Польщі та Російської Федерації.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 липня 2012р. становив 286,5 млн. дол.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 1 липня 2012р. становив 158,3 тис. дол.
Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.