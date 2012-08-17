Підприємства заборгували іноземним інвесторам купу грошей

Заборгованість підприємств Вінницької області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 липня 2012р. становила 62,0 млн. дол.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільші обсяги зобов’язань за борговими інструментами перед прямими інвесторами з Кіпру, Польщі та Російської Федерації.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 липня 2012р. становив 286,5 млн. дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 1 липня 2012р. становив 158,3 тис. дол.

Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.