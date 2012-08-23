Домбровському і Бевзу доведеться змагатися з головним «афганцем»

Центральна виборча комісія за рішенням суду таки зареєструвала кандидата-самовисуванця по округу №11 Сергія Червонописького .

Відповідне рішення було прийняте на вчорашньому засіданні Центрвиборчкому.

Сергій Червонописький , голова ВГО Української спілки ветеранів Афганістану (УСВА), оскаржив в передбачений законом термін рішення ЦВК про відмову в реєстрації у Вищому адміністративному суді.

У ЦВК не виключають, що оскарження рішень комісії можуть бути не поодинокими.

Ймовірно, повернутись до «кандидатської раті» в разі звернення до суду вдасться і вінничанину Сергію Щетиніну, якому ЦВК також відмовила в реєстрації по округу №12.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 14 серпня ЦВК своєю постановою №377 відмовила в реєстрації кандидатом в нардепи по виборчому округу №11 Сергію Червонопиському, голові Української спілки ветеранів Афганістану (УСВА). Мотивація – «у заяві про самовисування Червонописького С.В. відсутнє зобов’язання у разі обрання його депутатом скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції України та законів України несумісний з мандатом народного депутата України. Тому подана заява не є заявою про самовисування кандидата у народні депутати України у розумінні пункту 1 частини другої статті 55 Закону».

Цією ж постановою було відмовлено в реєстрації Сергію Щетиніну, само висуванцю по округу №12. Йому ЦВК відмовила в реєстрації через те, що «усупереч вимогам пункту 1 частини другої статті 55 Закону заява про самовисування Щетиніна С.М. не містить зобов’язання в разі обрання його депутатом припинити діяльність, яка відповідно до Конституції України та законів України несумісна з мандатом народного депутата України (або зазначення того, що така діяльність ним не здійснюється). За таких обставин поданий документ не є заявою кандидата у народні депутати України у розумінні зазначених норм Закону».