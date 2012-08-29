Платити за воду більше не доведеться

Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг не затвердила підготовані КП «Вінницяоблводоканал» нові розцінки, - повідомляє видання «Вінницькі реалії».

Відтак, найближчим часом тарифи водопостачального підприємства не змінюватимуться.

На думку економістів «Вінницяоблводоканалу», наразі обґрунтованими тарифами для населення мали б бути 2.2 грн. за куб води і 1.68 грн. за куб стоків.

Нині діють розцінки на рівні 2.04 грн. за кубометр води та 1.65 за водовідведення. Такі тарифи представники КП «Вінницяоблводоканал» називають збитковими.