Платити за воду більше не доведеться
12:00, 29 серпня 2012Вінниця
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Нацкомісія збільшити тариф для вінничан не дозволила
Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг не затвердила підготовані КП «Вінницяоблводоканал» нові розцінки, - повідомляє видання «Вінницькі реалії».
Відтак, найближчим часом тарифи водопостачального підприємства не змінюватимуться.
На думку економістів «Вінницяоблводоканалу», наразі обґрунтованими тарифами для населення мали б бути 2.2 грн. за куб води і 1.68 грн. за куб стоків.
Нині діють розцінки на рівні 2.04 грн. за кубометр води та 1.65 за водовідведення. Такі тарифи представники КП «Вінницяоблводоканал» називають збитковими.
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