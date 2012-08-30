Вінницький техуніверситет – у ТОП-50 рейтингу ВЕБОМЕТРИКС

Дослідницька група Cybermetrics Lab при Вищій Раді з наукових досліджень (Іспанія) опублікувала світовий рейтинг університетів Вебометрикс (Webometrics).

Cybermetrics Lab оцінювала діяльність 20745 ВНЗ світу. У цей список потрапили близько сотні навчальних закладів України.

Вебометрикс - один з найбільш авторитетних рейтингів у міжнародній освітньому середовищі; публікується двічі - у січні та липні. Складається з використанням найбільших пошукових систем.

Вінницький національний технічний університет у рейтингу «Вебометрикс» піднявся відразу на 8 позицій і посідає 38 місце серед українських ВНЗ, а це означає що він увійшов до престижного рейтингу Топ-50.

У міжнародному рейтингу ВНТУ піднявся за півроку відразу на 1460 позицій, що є реальним підтвердженням зростання репутації університету.

Сьогодні серед 20754 університетів світу ВНТУ посідає 4693 місце, що є відносно гарним показником.

Для порівняння, Вінницький національний медичний університет посів 12221 місце, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського - 13146 місце, Вінницький національний аграрний університет - 14567 місце, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ-14967 місце.

Серед вітчизняних ВНЗ вони посіли відповідно 144, 164, 189 і 195 місце.

До речі, у рейтингу Вебометрикс до трійки кращих ВНЗ України ввійшли - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний технічний університет.

В основі рейтингу лежать чотири критерії, що враховують веб-дані основного домену вишу (кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, що відповідає його значущості):

• розмір сайту (size - S) - загальна кількість сторінок на сайті;

• цитування - (visibility - V) - число унікальних гіпертекстових посилань на сайт з інших ресурсів. Число зовнішніх посилань на сайт, показує, наскільки університет цікавий людям з боку, є оцінкою помітності сайту, а, отже, і авторитетності цитованих з нього матеріалів.

• кількість наявних на сайті університету файлів у форматах Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Word(.doc, .docx) і Microsoft Powerpoint (.ppt), проіндексованих академічною пошуковою системою Google Scholar.

• наукові статті, що опубліковані авторами університету в журналах, проіндексованих бібліометричною базою SCOPUS.