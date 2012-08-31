Малий та середній бізнес області «коштує» 10 мільярдів

12:20, 31 серпня 2012
Вінниця
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Обсяг виконаних робіт і послуг

За 2011рік  частка   підприємств малого та середнього бізнесу  в загальній структурі  всіх   підприємств – юридичних осіб Вінницької області склала  99,4%, в тому числі   малі  підприємства   складали  91,9% кількості усіх суб’єктів господарської діяльності.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільшого розвитку мале підприємництво   набуло  серед підприємств  з надання  фінансових послуг та  послуг освіти (де  виключно всі підприємства  відносяться до малих),  підприємств роздрібної торгівлі; ремонту побутових  виробів та предметів особистого вжитку, в готельному та ресторанному бізнесі.

Особливу роль мале підприємництво  відіграє на регіональному та місцевому рівнях, оскільки створення і діяльність великої кількості малих підприємств забезпечує стабільний розвиток регіональної економіки. Завдяки більш високій конкуренції малі підприємства  краще забезпечують місцеві ринки товарами і послугами.

Серед районів області найбільше малих  підприємств по відношенню до загальної кількості  підприємств  району зосереджено в Чернівецькому (98,4%), Томашпільському (96,6%), Хмільницькому (95,7%), Теплицькому (94,8%), Мурованокуриловецькому (94,6%), Літинському (94,0%), Крижопільському (93,9%), Вінницькому (93,8%), Шаргородському (93,6%) районах.  Водночас,  показник «кількість  малих  підприємств на  10 тис.наявного населення» найвищим є у м.Вінниці (82), Теплицькому (72), Вінницькому (57) та  Крижопільському (43) районах.

В малому та середньому бізнесі області (крім фізичних осіб–підприємців) в 2011р. було зайнято 123,8 тис. осіб (майже три чверті від кількості осіб, зайнятих  на усіх підприємствах), в тому числі на малих підприємствах було зайнято  51,6 тис.осіб  або  майже третина від усіх зайнятих  в економіці області.

Малі підприємства стали головним джерелом зайнятості на підприємствах більшості  видів діяльності  сфери послуг –  у сфері  надання фінансових послуг  та послуг освіти (100,0%), надання комунальних та індивідуальних послуг, в сфері культури та спорту (62,8%), в торгівлі; ремонті побутових виробів та предметів особистого вжитку (61,1%), в готельному та ресторанному бізнесі (55,6%). 

В районному розрізі  найбільша частка зайнятих   на малих підприємствах  по відношенню  до загальної кількості зайнятих  осіб на підприємствах  району спостерігається в Чернівецькому (71,8%), Мурованокуриловецькому (63,5%), Оратівському (53,1%), Теплицькому (52,9%), Шаргородському (50,4%), Літинському (42,4%), Вінницькому (41,1%) районах та м.Жмеринки (43,1 відсотку).

Понад 60,0% обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)  підприємств Вінницької області  за 2011р.  складає  обсяг реалізації  підприємств  малого та середнього  бізнесу, в тому числі   малими  підприємствами реалізовано  продукції (робіт, послуг) на суму 10050,8 млн. грн., що становить 24,0% обсягу реалізації  великих, середніх  та малих підприємств  області (в порівнянні з 2010р. частка  реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств зросла на 0,5 в.п.).

За видами економічної діяльності більше половини обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)  малих підприємств (5185,4 млн. грн. або 51,6%)  складає обсяг реалізації підприємств торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

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