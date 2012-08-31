Малий та середній бізнес області «коштує» 10 мільярдів

За 2011рік частка підприємств малого та середнього бізнесу в загальній структурі всіх підприємств – юридичних осіб Вінницької області склала 99,4%, в тому числі малі підприємства складали 91,9% кількості усіх суб’єктів господарської діяльності.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільшого розвитку мале підприємництво набуло серед підприємств з надання фінансових послуг та послуг освіти (де виключно всі підприємства відносяться до малих), підприємств роздрібної торгівлі; ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку, в готельному та ресторанному бізнесі.

Особливу роль мале підприємництво відіграє на регіональному та місцевому рівнях, оскільки створення і діяльність великої кількості малих підприємств забезпечує стабільний розвиток регіональної економіки. Завдяки більш високій конкуренції малі підприємства краще забезпечують місцеві ринки товарами і послугами.

Серед районів області найбільше малих підприємств по відношенню до загальної кількості підприємств району зосереджено в Чернівецькому (98,4%), Томашпільському (96,6%), Хмільницькому (95,7%), Теплицькому (94,8%), Мурованокуриловецькому (94,6%), Літинському (94,0%), Крижопільському (93,9%), Вінницькому (93,8%), Шаргородському (93,6%) районах. Водночас, показник «кількість малих підприємств на 10 тис.наявного населення» найвищим є у м.Вінниці (82), Теплицькому (72), Вінницькому (57) та Крижопільському (43) районах.

В малому та середньому бізнесі області (крім фізичних осіб–підприємців) в 2011р. було зайнято 123,8 тис. осіб (майже три чверті від кількості осіб, зайнятих на усіх підприємствах), в тому числі на малих підприємствах було зайнято 51,6 тис.осіб або майже третина від усіх зайнятих в економіці області.

Малі підприємства стали головним джерелом зайнятості на підприємствах більшості видів діяльності сфери послуг – у сфері надання фінансових послуг та послуг освіти (100,0%), надання комунальних та індивідуальних послуг, в сфері культури та спорту (62,8%), в торгівлі; ремонті побутових виробів та предметів особистого вжитку (61,1%), в готельному та ресторанному бізнесі (55,6%).

В районному розрізі найбільша частка зайнятих на малих підприємствах по відношенню до загальної кількості зайнятих осіб на підприємствах району спостерігається в Чернівецькому (71,8%), Мурованокуриловецькому (63,5%), Оратівському (53,1%), Теплицькому (52,9%), Шаргородському (50,4%), Літинському (42,4%), Вінницькому (41,1%) районах та м.Жмеринки (43,1 відсотку).

Понад 60,0% обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств Вінницької області за 2011р. складає обсяг реалізації підприємств малого та середнього бізнесу, в тому числі малими підприємствами реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 10050,8 млн. грн., що становить 24,0% обсягу реалізації великих, середніх та малих підприємств області (в порівнянні з 2010р. частка реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств зросла на 0,5 в.п.).

За видами економічної діяльності більше половини обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств (5185,4 млн. грн. або 51,6%) складає обсяг реалізації підприємств торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.