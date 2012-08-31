Їстівні гриби можуть стати отруйними

Уже багато років невід’ємним інгредієнтом харчового раціону людей є гриби, адже вони мають корисні речовини, що попереджають відкладення в людському організмі холестерину, а також багато мінералів та вітамінів. На сьогоднішній день відомим є велике розмаїття смачних страв з їхніми різними видами, якими залюбки смакує більшість із нас.

Проте, мало хто задумується про загрозу отруєння. Більшість таких випадків припадає на вересень-жовтень, але бити на сполох необхідно уже сьогодні.

Як повідомляє прес-служба Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, за останній тиждень у Вінницькій області отруїлося троє людей. Першим став житель села Білани Чернівецького району. 24 серпня він поступив до терапевтичного відділення місцевої лікарні із діагнозом «гостре отруєння грибами». А вже 27 серпня дві жительки смт Вороновиця звернулися до лікарні з тієї ж причини. За їхніми словами, 50-річні жінки назбирали на присадибній ділянці «дощовиків», приготували та вжили їх. Згодом відчули себе зле та звернулись до медиків по допомогу. Постраждалих госпіталізували до першої міської лікарні м. Вінниці.

Причиною отруєння зазвичай стає сильнодіюча отруйна речовина – аманітотоксин, яка не руйнується при термічній обробці. Перші симптоми отруєння грибами наступають через 1 – 3 години, а при вживанні блідої поганки проявляються через 12 – 24 години. Основними ознаками являються сильні болі в животі, блювання, діарея, починається запаморочення, з’являються марення, галюцинації, людина втрачає здатність керувати своїми діями. Якщо не надати першу допомогу, можуть наступити летальні наслідки.

Можна також отруїтись і їстівними грибами. У старих грибах, поряд з корисними для людини речовинами, часто містяться продукти розпаду білків, які мають пагубну дію для організму людини. Тому придатними для їжі можуть бути тільки порівняно молоді гриби.

Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області звертається до громадян із застереженням:

- не збирайте невідомих та сумнівних грибів;

- не купуйте гриби в невстановлених місцях торгівлі;

- не куштуйте на смак сирі гриби;

- не збирайте та не вживайте в їжу старі та перерослі гриби;

- не включайте гриби в раціон харчування людей похилого віку із захворюванням шлунково-кишкового тракту та нирок;

- ні в якому разі не дозволяйте збирати та вживати гриби дітям;

При підозрі на отруєння — негайно зверніться за медичною допомогою до фахівця.