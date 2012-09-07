Двоє вінничан вчинили смертельний стрибок

Минулої доби двоє молодих чоловіків вирішили звести рахунки з життям, обравши за «смертельний інструмент» стрибок з високої споруди.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

28-річний вінничанин викинувся з вікна 6-го поверху дев’ятиповерхівки по вулиці 40-річчя Перемоги. Бригадою швидкої допомоги було констатовано смерть чоловіка.

А в реанімації Барської районної лікарні помер 26-річний житель райцентру. Чоловік вкоротив собі віку, зістрибнувши з водонапірної вежі у селі Заможне. Отримані травми виявились несумісними з життям.

Загалом, за даними ТУ МНС, з початку року на території Вінниччини зареєстровано – 235 випадків суїциду, при яких загинуло – 110 людей, в тому числі 1 дитина.