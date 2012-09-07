Змагатимуться силачі, авіамоделісти і стрітворкаутери

У День фізичної культури і спорту України, 8 вересня, в Центральному парку культури і відпочинку на “Луна-парковому” майданчику (біля хокейного стадіону) міський спорткомітет організовує спортивне містечко.

З 15.00 там пройдуть показові виступи Федерації авіамодельного спорту, о 15.30 – показові виступи з Подільського жиму і відкритий чемпіонат міста зі стрітворкауту.

О 17.00 на алеї біля хокейного стадіону почнеться виставка робіт і нагородження учасників міського конкурсу фотографій «Спортивна Вінниця 2012», а о 18.00 у ККЗ «Райдуга» стартує спортивно-художнє свято за участі вінницьких олімпійців і керівників міста і області.

Серед інших заходів з нагоди Дня фізкультурника можна виділити ІІ етап Гран-Прі Вінниці з дріфтінгу на Кубок міського голови. Відкриття – 8 вересня, о 15.00 на аеродромі м. Калинівка.

А 9 вересня, о 10.00, на спортивному майданчику у Тяжилові (пров. К.Маркса, 19-а) молодіжна організація «СЛАВІС-Вінниця» проводить турнір з міні-футболу серед аматорів віком від 18 до 35 років, також присвячений Дню фізичної культури та спорту. На участь у змаганні запрошують усі бажаючі аматорські команди.