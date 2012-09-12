Судді просять міських чиновників утримуватись від некоректних коментарів

Вінницький апеляційний адміністративний суд звертається до вінницького міського голови Володимира Гройсмана з проханням вжити заходів, аби унеможливити некоректні висловлювання і коментарі міських чиновників «стосовно органів судової влади та органів внутрішніх справ».

Про це йдеться у Заяві прес-служби Вінницького апеляційного адміністративного суду, приводом до появи якої стало висловлювання директора департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради Максима Мартинюка на адресу суддів.

Зокрема, у заві йдеться про таке.

«Україна, як проголошено в Конституції України, є демократичною, правовою державою. Однією із фундаментальних засад демократичного суспільства є незалежність судів і суддів.

Президент України, виступаючи у вересні 2010 року на Х позачерговому з’їзді суддів України, наголосив на тому, що державна влада є єдиною і всі ми спільно повинні наполегливо, системно й послідовно працювати над поверненням довіри суспільства до суду. Аналогічну позицію викладала у своєму зверненні від 29 серпня 2012 року і Рада суддів України.

На жаль, далеко не всі в Україні наслідують цей позитивний приклад, особливо прикро, коли своє зневажливе ставлення до судів та інших органів державної влади афішують у засобах масової інформації посадові особи органів місцевого самоврядування.

Так, у газеті «Вінницькі РЕАЛії» від 22 серпня 2012 року № 34 розміщено інтерв’ю з директором департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради Максимом Мартинюком. У зазначеному інтерв’ю Максим Петрович заявив: «…Судьи – люди не только не бедные, но и самоуверенные. Они будут ставить автомобили на Соборной, потому что ни одному судье гаишник слова не скажет. В лучшем случае попросит ключик, что бы переставить машину в сторону от трамвайной колеи».

Вказане висловлювання державного службовця такого рівня є некоректним та таким, що ганьбить честь і підриває авторитет органів місцевого самоврядування та органів державної влади України, а отже і всієї держави.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про правила етичної поведінки» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинні забезпечувати позитивну репутацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, всіляко сприяти зміцненню довіри громадян до влади, утверджувати чесність, неупередженість та ефективність влади.

Як відомо, органи судової влади, відповідно до статті 6 Конституції України, є однією з гілок влади. Судді ж є посадовими особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі. Професійні судді України користуються всіма правами та основними свободами людини і громадянина, за винятком встановлених національним законодавством обмежень, обумовлених особливостями правового статусу. До широкого кола прав суддів варто віднести і право на повагу до їх професійної честі й гідності.

Частиною третьою статті 6 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», зокрема, передбачено, що неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Водночас, варто звернути увагу на те, що органи внутрішніх справ, структурним підрозділом яких є підрозділ Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, також належать до однієї з гілок державної влади України – до виконавчої.

Вказане свідчить про те, що висловлювання Максима Петровича Мартинюка під час надання інтерв’ю журналісту газети «Вінницькі РЕАЛії» фактично є намаганням підірвати авторитет судової системи та органів внутрішніх справ, а відтак – і авторитет держави в цілому.

Відповідно до пункту першого частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне звернути увагу громадян на неприпустимість такої поведінки, а міського голови на вжиття відповідних заходів щодо попередження надалі таких некоректних висловлювань з боку працівників виконавчого комітету Вінницької міської ради стосовно органів судової влади та органів внутрішніх справ».