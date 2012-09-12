Тюремники вчились обшукувати в’язнів та попереджувати суїциди

7 вересня 2012 року на базі Могилів-Подільської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№114) відбулись обласні навчально-методичні збори, на яких були підведені підсумки роботи управління та установ виконання покарань Вінницької області, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, за вісім місяців 2012 року.

Про це повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтСУ у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

У заході взяли участь керівний склад управління, перші заступники начальників установ області, заступники начальників установ з охорони та з соціально-виховної та психологічної роботи. Головував на нараді перший заступник начальника управління Сергій Волощук.

На засіданні розглядались питання проведення обшукової роботи в установах виконання покарань області та підготовка сил і засобів до несення служби в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р., результати діяльності соціально-виховної та психологічної служби, стан організації роботи щодо профілактики самогубств серед засуджених, стан роботи щодо паспортизації засуджених, стан роботи щодо забезпечення конституційних прав засуджених на здобуття повної середньої освіти, а також підготовка установ до проведення виборів народних депутатів України у 2012 році. На зборах було обговорено недоліки в роботі підпорядкованих підрозділів, проаналізовано причини, що їм сприяють, розроблено заходи щодо їх усунення та надано принципову оцінку діяльності.

У ході зібрання було відвідано всі об'єкти установи і місця несення служби персоналом з метою надання практичної, методичної та консультативної допомоги.

У своєму виступі Сергій Волощук наголосив на необхідності чіткого дотримання вимог нормативних документів, що регламентують діяльність пенітенціарної служби Вінниччини у всіх напрямках з метою успішної реалізації завдань, покладених Державою.

Заступник начальника управління Юрій Тимошенко зазначив, що проведення виїзних навчань дає змогу реально побачити стан справ та перейняти позитивний досвід.