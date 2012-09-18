Студентки-підлітки потруїлись неякісною їжею

17 вересня о 20:00 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №2 міста Вінниці від чергового міської клінічної лікарні №2 надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення поступили дві дівчини, 15-ти та 16-ти років, студентки одного з навчальних закладів обласного центру, з діагнозом «харчове отруєння».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За словами лікарів, дівчата отруїлися внаслідок вживання несвіжих продуктів харчування.

На даний момент потерпілі знаходяться в І-му відділенні лікарні у стані середньої важкості.