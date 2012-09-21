В Калинівці представники «Об’єднаної опозиції» побили жінку

Агентство УНИАН-Вінниччина з адреси go_vubir@ukr.net отримало листа з текстом: "Шановні колеги! Надсилаємо Вам інформацію, для всебічного висвітлення конфліктної ситуації, що склалась в приміщенні ОВК 13-го округу, що в місті Калинівка".

У середу, 19 вересня, в Калинівський РВ УМВС України із заявою звернулась 48-річна Любов Майданюк, яку напередодні побили в черзі до окружної виборчої комісії 13-го округу. Жінка, намагалась подати списки кандидатів до складу дільничних виборчих комісій від двох політичних сил - партій «Союз» та «Українська національна асамблея». Для здійснення цього вона мала при собі доручення.

Прохід до секретаря окружної виборчої комісії, який реєстрував списки, перешкоджали уповноважені особи від об’єднаної опозиції Василь Карпінець та Андрій Пугач, а також довірена особа Катеринчука - Болюбаш.

- Вони в грубій, принизливій формі ображали мене та представників інших партій, які теж стояли в черзі. Особисто мені Андрій Пугач погрожував розправою. Казав, що дні мого життя злічені. А також наголошував, що вони з Карпінцем зроблять все, щоб ми не здали документи, - розповідає уповноважена особа однієї з політичних сил Ольга Волосенко.

Це викликало обурення, тому люди викликали правоохоронців. Наряд міліції, який приїхав на виклик, не втрутився в ситуацію, мотивуючи тим, що фізичного тиску ніхто не чинив.

- Невже потрібно було, щоб Пугач та Карпінець виконали свої погрози, аби міліція відреагувала? - обурено каже Ольга Волосенко.

Кінцевий термін подання кандидатів до складу дільничних виборчих комісій закінчувався опівночі. Тому, о 23-50, після 2-годинного очікування, Любов Майданюк намагалась підійти до секретаря, щоб зареєструвати списки, але отримала удар в груди від Андрія Пугача. При чому удар був такої сили, що жінка відлетіла до стіни. Представники «Об’єднаної опозиції» намагались ще раз вдарити Любов Михайлівну, але втрутились присутні в черзі люди.

- Коли я намагалась зайти в кімнату, щоб здати документи, то мене не пустили і вдарили в груди, від удару я відлетіла до стіни, - каже Любов Майданюк.

Голова окружної виборчої комісії – представник партії «Батьківщина» Галина Тимофєєва, лояльно сприймала дії своїх однопартійців і не приймала жодних мір, аби усі бажаючі в законному порядку подали списки кандидатів.

- Ще о 21.30 голова ОВК Галина Тимофеєва в грубій формі сказала усім присутнім, що документи потрібно було приносити раніше, хоча згідно закону ми мали право до 24 години реєструвати подання, - каже Леся Деревенчук.

Вихід з ситуації все ж було знайдено - комісія одноголосно вирішила, що зареєструє документи усіх, хто не мав змоги здати їх вчасно, через грубі перешкоджання представників опозиції.