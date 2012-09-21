Розрили скіфський курган, прокладаючи газопровід

Будівництво газопроводу у Тростянецькому районі призвело до знищення частини кургану 4 ст до н.е. Будівельники зруйнували культурний шар у траншеї шириною метр, глибиною - 2 метри і довжиною - 65 метрів.

Про це повідомила прес-секретар "Рятівної археологічної служби" Інституту археології Мирослава Іваник.

Переритий курган розташований на території Тростянецької сільради і є пам'яткою археології. У розритій траншеї було знайдено знайшли уламки амфори 4 ст. до н.е., яка, ймовірно, належить до скіфського часу. Про проведення незаконних будівельних робіт рятівна археологічна служба повідомила обласну владу та міліцію.

За інформацією управління культури і туризму облдержадмінстрації, роботи на кургані виконувались без дозволу органів охорони культурної спадщини, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- Існує кримінальна відповідльність за незаконні роботи, - говорить начальник відділу охорони пам'яток історії та культури Михайло Потупчик. - Від штрафу до 3 років ув‘язнення. Нещодавно були аткі випадки у Криму і у Дніпропетровськійобласті, Там фермери працювали на полях не маючи дозволів розривати кургани