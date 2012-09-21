Президент перевів усіх вінницьких суддів

21 вересня Президент України підписав Указ Про переведення суддів. Про це йдеться в Указі Президента № 558/2012

Відповідно до Указу, переведено суддів у межах п'ятирічного строку:

Замостянського районного суду міста Вінниці на роботу на посадах суддів Вінницького міського суду Вінницької області:

Наталю Бессараб, Володимира Воробйова, Руслана Каленяка, Людмилу Луценко, Юлію Медяну, Руслану Романчук, Миколу Сичука, Дмитра Шлапака.

Ленінського районного суду міста Вінниці на роботу на посадах суддів Вінницького міського суду Вінницької області:

Євгена Бернаду, Валерія Бойка, Інну Борисюк, Ганну Гайду, Вікторію Дернову, Тетяну Іщук, Геннадія Кашпрука, Сергія Саблука.

Староміського районного суду міста Вінниці на роботу на посадах суддів Вінницького міського суду Вінницької області:

Василя Антонюка, Олену Вохмінову, Ігоря Чернюка, Олексія Шидловського.

Також переведено суддів, обраних безстроково:

Замостянського районного суду міста Вінниці на роботу на посадах суддів Вінницького міського суду Вінницької області:

Сергія Клапоущака, Олександра Ковальчука, Антоніну Прокопчук, Ольгу Старинщук, Аллу Чезгазову.

Ленінського районного суду міста Вінниці на роботу на посадах суддів Вінницького міського суду Вінницької області:

Ігоря Вишара, Ярослава Іванченка, Юрія Ковбасу, Ларису Ковальчук, Олександра Короля, Андрія Михайленка, Євгенія Овсюка, Олександра Олійника, Тараса Сала, Сергія Федчишина.

Староміського районного суду міста Вінниці на роботу на посадах суддів Вінницького міського суду Вінницької області:

Оксану Венгрин, Людмилу Нечипорук, Ірину.

Нагадаємо, минулого року Вінницька міська рада на сесії 30 вересня вирішила скасувати районний поділ Вінниці, ліквідувавши Ленінський, Староміський і Замостянський райони міста з 1 січня 2012 року