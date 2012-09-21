Матір, яка зарізала сина, відбуватиме покарання у психлікарні

В липні минулого року в селі Привітне Мурованокуриловецького району на Вінниччині сталася жахлива трагедія, що сколихнула тиху провінцію - по-звірячому було вбито 14-річного Дмитра Білика. За підозрою у скоєнні вбивства були затримані матір Любов та рідна тітка хлопця Надія.

Експерти-криміналісти, які разом з слідчо-оперативною групою працювали на місці злочину, нарахували на тілі вбитого близько сорока ножових поранень та різану рану в області шиї. Той, хто вчинив жорстоку розправу над дитиною, загорнув закривавлене тіло в плівку та ковдру і викинув на смітник за будинком.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під підозру відразу потрапила мати хлопця, на яку вказувала її сестра. Але проведене попереднє розслідування та зібрані докази свідчили про те, що у нелюдській розправі вона не обійшлася без допомоги. Згодом затримані сестри зізналися, що в’язали хлопця з метою проведення ритуального дійства, кажуть, що перед тим читали окультну книгу. Батько вбитого перебував на заробітках.

В Привітному сестер Любу та Надію характеризували негативно. Замкнуті, небалакучі. Худоби, як заведено в селі, не тримали, господарством не переймалися. Вдень відсиджувалися в хаті, зате до глибокої ночі у них світилося. Люба мала єдиного сина, 14-річного Дмитра. У Надії — троє дітей. Люба з чоловіком, батьком убитого Дмитрика, розлучена, але тато підтримував теплі стосунки з сином, допомагав матеріально. Мами ж син побоювався. І сусіди, і троє дітей Надії, які на момент убивства двоюрідного брата перебували в своїй половині будинку, чули крики Діми. Але втрутитися, знаючи характер Люби, ніхто так і не наважився...

Загиблого Дмитра і односельці і вчителі характеризували виключно, як доброзичливого, здібного, порядного хлопця, який допомагав і батькам і тітці, з якою сім’я проживала в одному будинку.

За фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб відповідно до ч.2 ст.115 КК України було порушено кримінальну справу.

В ході досудового слідства призначено ряд експертиз , в тому числі психолого-психіатричну, в результаті чого встановлено факт психічного захворювання в обох сестер. Беручи до уваги цей факт Жмеринським міжрайонним судом Вінницької області було прийнято рішення про застосування до підсудних примусових заходів медичного характеру із поміщенням у лікувальний заклад психіатрії. На сьогодні обидві жінки проходять лікування у Дніпропетровській психіатричній лікарні з суворим режимом нагляду.