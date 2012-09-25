Аграрні чиновники перетягували канат і тягали гирі

У Вінниці, на базі спорттовариства «Колос», відбулась Перша Всеукраїнська Спартакіада серед працівників Головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

Змагання відбулись за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

На старт вийшли збірні 24 областей, АР Крим і профільного міністерства. Аграрні чиновники змагались у волейболі, міні-футболі, настільному тенісі, гирьовому спорті і перетягуванні канату.

Господарі посіли перше місце у волейболі, третє – серед гирьовиків, восьме у шашках, а в решті видів були у середині турнірної таблиці.

У підсумку збірна Вінниччини посіла непогане п’яте місце за підсумками усіх п’яти видів спорту (244 очки).

А перше місце зайняла команда Чернігівської області (292 очки). За нею розташувались Тернопільщина (280) і Івано-Франківщина (275).