Вінничанам розповіли, як не загубитись списках виборців

Вінниччанам слід перевірити себе у виборчих списках. Як це зробити, навчали на круглому столі "Дотримання основних принципів ведення Державного реєстру виборців: проблеми, перспективи, рекомендації", що відбувся у Вінниці 24 вересня 2012 року.

Захід провів голова Всеукраїнської громадської організації «Центр підтримки громадських ініціатив» Андрій Карташов.

"Непоодинокі випадки, коли у списках виборців є померлі і погано, коли вони "голосують". Інколи спостерігачі відзначають такі порушення. Також трапляється, коли 18-річні не знаходять себе у списках, бо вчасно не зазначили своєї виборчої адреси", - каже А. Карташов.

Він провів для учасників невеличкий лікнеп, де йшлося про правові засади діяльності Органів державного реєстру виборців, передумови запровадження Державного реєстру виборців. Учасники обговорили проблеми дотримання правил і принципів ведення реєстру, перспективи покращення діяльності органів ведення Держреєстру та особливості взаємодії громадянського суспільства і органів ведення Держреєстру.

Також виникали питання щодо проблем функціонування Держреєстру, відтак, прозвучали пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про Державний реєстр виборців».

"Вже у вересні в рамках проекту стартує інформаційна кампанія "Перевір себе у списках виборців". Координатори у регіонах надсилатимуть запити від виборців щодо наявності їх даних у Реєстрі за виборчою адресою. Відтак, ми зможемо перевірити, наскільки якісно працює Реєстр", - зауважив А. Карташов.