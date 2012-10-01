Фірма намагалась вивести за кордон сто тисяч доларів

Злочин, спрямований на заволодіння бюджетними коштами через виведення їх на рахунки закордонних фірм, викрили співробітники податкової міліції ДПС у Вінницькій області.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Посадові особи підприємства машинобудівної галузі на Вінниччині замовили інформаційно-маркетингові послуги у фірми, зареєстрованої на Британських островах. Операція, що носила безтоварний характер, викликала підозри оперативних співробітників. Сумніви підтвердила відповідь від британських колег: з’ясувалося, що фірма з вказаною у запиті назвою припинила своє існування і давно не подає податкових декларацій. А невдовзі експертиза надала свій висновок – додаток до договору є підробленим.

Встановлено, що посадовці незаконно «пролонгували» договір з британською фірмою, яка насправді існувала і навіть співпрацювала з підприємством, однак давно припинила своє існування. Між тим, за послуги вінничани перерахували на іноземні рахунки більше 800 тисяч гривень, штучно наростивши власний податковий кредит та включивши суму до заяви на бюджетне відшкодування ПДВ. Через подібну оборудку зловмисники незаконно отримали з бюджету близько 150 тисяч гривень відшкодування податку на додану вартість.

За фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами порушена кримінальна справа.