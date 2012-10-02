Шахрай продавав біжутерію під виглядом золота

За підозрою у скоєнні шахрайських дій працівниками 2-го відділу міліції міста Вінниці був затриманий 59-річний житель Чернігівської області. Жертвами шахрайських дій зловмисника ставали випадкові перехожі. Працівниками міліції попередньо встановлено, що у тенета раніше судимого чоловіка потрапили двоє вінничан.

Про це йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Зловмисник пропонував своїм жертвам придбати у нього золоті прикраси (обручки та сережки) радянського зразка за символічну плату. У 400-450 гривень чоловік оцінював золоті вироби вагою по 8 грамів. При цьому він жалівся людям, що в Вінниці опинився випадково, і йому вкрай необхідні гроші на квиток, щоб повернутися додому. Довірливі вінничани купували у зловмисника золоті прикраси 585 радянської проби, які, як потім з’ясувалося, виготовлені з латуні.

Працівники міліції припускають, що кількість постраждалих вінничан від злочинних дій підозрюваного значно більша.

Якщо Ви впізнали в затриманому свого кривдника та стали жертвою у подібній ситуації, звертайтесь до 2-го відділу міліції за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 4 або те лефонуйте за номером «102».