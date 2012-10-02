Риштування навколо "Савою" знімуть 15 жовтня
Шостий поверх не буде деревяним
Оновлений фасад колишнього готелю «Савой» побачать вінничани 15 жовтня. Саме цю дату визначено терміном, до якого мають бути завершені реставраційні роботи на одній з найвизначніших будівель Вінниці, повідомляє радіо "Місто над Бугом".
- Ми побачимо "Савой" у тому стилі і кольорвоій гамі як на початку століття, буде відновлена ліпнина, - говорить голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмішин. - Сьогодні архітектори знаходяться на стадії пошукових моментів, як можна шостий поверх мансандри відбудувтаи з сучасних матералі,щоб цебуло не дерево.
Будівля готелю «Савой», яка має статус пам'ятки архітектури ХХ століття, рішенням сесії облради було передано в оренду Вінницькому апеляційному адміністративному суду у 2010 році. Передбачається, що роботу у відновленому приміщенні суд розпочне наприкінці 2013 – початку 2014 року. За час, що залишився до цієї дати, у «Савої» будуть облаштовани зали судових засідань, а також публічні місця для громадян.
- Кошторис ремонтних та реставраційних робіт, які фінансує державний бюджет, становить понад 20 мільйонів гривень, - зазначив Віталій Кузьмішин.