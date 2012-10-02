Риштування навколо "Савою" знімуть 15 жовтня

Оновлений фасад колишнього готелю «Савой» побачать вінничани 15 жовтня. Саме цю дату визначено терміном, до якого мають бути завершені реставраційні роботи на одній з найвизначніших будівель Вінниці, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- Ми побачимо "Савой" у тому стилі і кольорвоій гамі як на початку століття, буде відновлена ліпнина, - говорить голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмішин. - Сьогодні архітектори знаходяться на стадії пошукових моментів, як можна шостий поверх мансандри відбудувтаи з сучасних матералі,щоб цебуло не дерево.

Будівля готелю «Савой», яка має статус пам'ятки архітектури ХХ століття, рішенням сесії облради було передано в оренду Вінницькому апеляційному адміністративному суду у 2010 році. Передбачається, що роботу у відновленому приміщенні суд розпочне наприкінці 2013 – початку 2014 року. За час, що залишився до цієї дати, у «Савої» будуть облаштовани зали судових засідань, а також публічні місця для громадян.

- Кошторис ремонтних та реставраційних робіт, які фінансує державний бюджет, становить понад 20 мільйонів гривень, - зазначив Віталій Кузьмішин.

