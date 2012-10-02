Трамвайну лінію на пр.Коцюбинського проектуватимуть вінничани

Вінницька міська рада перерозподілила кошти бюджету розвитку, збільшивши асигнування на капітальне будівництво на 2 мільйони гривень і доповнила бюджет розвитку новим об'єктом, зазначеним як „реконструкція проїзної частини дороги по проспекту Коцюбинського від пл. Перемоги до залізничного вокзалу з влаштуванням трамвайної колії на проектні роботи”.

Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на черговому пленарному засіданні сесії міської ради.

Виконавцем проектних робіт обрано вінничан, - НДІ „Проектреконструкція”, які мають досвід такого будівництва. А їх консультантами будуть швейцарці, колеги з міста Цюріх.

За словами міського голови Володимира Гройсмана, налаштування на будівництво у мерії серйозне, адже реконструкція пр. Коцюбинського дозволить суттєво покращити систему транспортного забезпечення у Вінниці.

Зокрема, міська влада планує видозмінити Привокзальну площу, аби вона була зручною для під'їзду транспорту.

Що ж до власне проспекту, то там трамвайні колії планують розмістити обабіч дороги. Причому, запевняє мер, зелені насадження від таких новацій не постраждають. Їхню кількість навіть планують збільшити, влаштувавши зелені зони посеред проспекту,

Вздовж них у два боки рухатиметься автотранспорт та тролейбуси, відміняти яких через запровадження трамвайного руху наразі не планують.

Володимир Гройсман сподівається, що через будівельні роботи з прокладання трамвайної колії перекривати рух проспектом Коцюбинського не знадобиться, а обмеження будуть тимчасовими, - це дозволяють наявні можливості організації дорожнього руху.

