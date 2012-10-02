Жінка загинула, двоє - в реaнімації

1 жовтня біля села Коростівці Жмеринського району трапилась дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя однієї людини, двоє опинились і лікарні.

Про це повідомили у прес-службі обласної Державтоінспекції.

Водій автомобіля «Фольксваген-Т4», 24-річний мешканець Жмеринки, врізався в автомобіль «ВАЗ-2110», за кермом якого був 35-річний мешканець села Слобода-Межирівська. Внаслідок аварії пасажирка «десятки», 37-річна мешканка села Лозова Шаргородського району, загинула на місці події. Водій цього ж автомобіля госпіталізований в травматологічне відділення Жмеринської центральної районної лікарні. Йому медики діагностували перелом коліна та гомілки. Пасажирка «Фольксваген-Т4», 23-річна мешканка села Мала Жмеринка, госпіталізована в реанімаційне відділення тієї ж лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу.