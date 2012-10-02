Вінницькі волейболістки у суперлізі стартували з поразок

Фінішував перший тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги. «Сєвєродончанка» двічі впевнено здолала вінницький «Кряж-Медуніверситет» з однаковим рахунком 3:0 (25:16, 25:10 25:14 у першій грі і 25:17, 25:6 25:13 – у другій).

Цього сезону «Кряж-Медуніверситету» доведеться непросто. Клуб відчуває істотні проблеми з фінансуванням. До того ж команду залишив багаторічний головний тренер Олександр Бондаренко. Граючим головним тренером «Кряжу» стала Юлія Якушева.

– У нас є проблеми з фінансуванням. У команді відбулися чималі зміни, і мова взагалі йшла про її існування. Те, що ми почали чемпіонат, вже добре. Завдання на сезон – залишитися в суперлізі. Бажано зробити це без перехідних матчів, тобто зайняти п’яте або шосте місце, – сказала Юлія Якушева. – За чемпіонство боротимуться призери минулої першості – «Хімік», «Волинь» і «Сєвєродончанка». Інші команди приблизно рівні за класом і намагатимуться потрапити до першої четвірки.