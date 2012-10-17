У приміщенні ДВК пили і гуляли, - влаштували весілля

Як повідомив довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА, на дільничній виборчій комісії №05007 (місто Бар Вінницької області), що належить до виборчого округу №14, зафіксовано численні порушення.

Так, у приміщенні, де мала бути розташована ДВК № 050007, і в якому були вже встановлені вебкамери спостереження за виборами, 13 жовтня відбувалось весілля. Варто зазначити, що під час весілля охорона та контроль за вебкамерами не здійснювалось.

Після втручання офіційного спостерігача від штабу кандидата у депутати Василя Онопенка у зв’язку із зазначеним порушенням був викликаний наряд міліції, який очолив заступник Барського РВ УМВС України у Вінницькій області.

Працівниками міліції у присутніх членів ДВК у керівника ліцею, а також у спостерігача від кандидата Василя Онопенка були взяли пояснення. На даний момент вирішується питання щодо порушення чи відмови у порушенні кримінальної справи.

Варто зазначити, що дільнична виборча комісія була переведена із приміщення, яке було виділеного для її роботи розпорядженням ОВК, в інше службове приміщення. Наказ про це надав директор Барського Будівельного ліцею Лановий В.І., на території якого розташована ДВК № 050007.