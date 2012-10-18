У весіллі на виборчій дільниці нічого злочинного

Міліція не вбачає складу злочину в проведенні весілля у місті Бар на Вінниччині у приміщенні, де мала бути розташована дільнична виборча комісія, оскільки договір про оренду було укладено, а відеокамери, встановлені для спостереження за виборами, залишилися непошкодженими.

Про це повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на керівника сектору зв'язків із громадськістю УМВС у Вінницькій області Анну Олійник.

"У порушенні кримінальної справи щодо проведення весілля у приміщенні ДВК №050007 відмовлено. Ознак злочину немає - люди уклали тимчасовий договір на оренду приміщення, відеокамери не пошкоджено", - констатувала Олійник.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, у приміщенні виборчої дільниці №05007 (місто Бар Вінницької області), що належить до виборчого округу №14, в якому були вже встановлені вебкамери спостереження за виборами, 13 жовтня відбувалось весілля.