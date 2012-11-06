Комуністи кличуть святкувати ювілей жовтневої революції

Завтра, 7 листопада минає 95 років з дня події, котра кардинально змінила життя мільйонів мешканців російської імперії, - відбулась Велика Жовтнева соціалістична революція, як донині кажуть прихильники лівої ідеї, або жовтневий переворот за переконанням решти.

Вінницькі комуністи вирішили відзначити 7 листопада низкою урочистостей.

Як повідомили УНІАН - Вінниччина в прес-службі Вінницького обкому КПУ, завтра о 10.00 відбудеться покладання квітів до пам’ятника воїнам-визволителям у сквері Козицького.

Опісля комуністи та їхні прихильники пройдуть святковим маршем центральною вулицею міста – Соборною до центрального входу в Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького.

Там, під аркою, відбудеться мітинг з нагоди 95-ї річниці Великого Жовтня.

Свято-святом, а говорити на зібранні організатори та учасники мітингу збираються про серйозні речі.Акція матиме протестний характер, - повідомили у прес-службі.

За прогнозами організаторів урочистостей, у святковій демонстрації 7 листопада візьмуть участь щонайменше півтисячі вінничан.