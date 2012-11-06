На Вінниччині виявили липових чорнобильців

Фахівці Держфінінспекції України провели ревізію в територіальному підрозділі Пенсійного фонду у Вінницькій області на предмет підтвердження статусу і обґрунтованості видачі документів, які слугували підставою призначення пенсії, допомоги і компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Під час ревізії були виявлені порушення, які призвели до збитків державного бюджету, - Vinnyca.com.

За результатами контрольних заходів в управлінні Пенсійного фонду Вінницькій області встановлені випадки нарахування і виплати пенсії на підставі судових рішень, заснованих на документах, достовірність яких ревізійними діями не підтверджена.

Встановлені випадки встановлення статусу учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на підставі довідки про підвищенe заробітнe платe, факт виплати якої не підтверджений. Як наслідок - громадянам незаконно виплачені пенсії і доплати до пенсії.

Виявлені випадки необгрунтованого надання статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадянам, які фактично перебували за межами зони відчуження, або взагалі за межами України.

Виявлені випадки невідповідності документів, наданих для встановлення статусу і призначення пенсій, записи в трудових книжках (особових картках, накази на відрядження тощо).

За результатами проведених ревізій інформацію про виявлені випадки невідповідності статусу учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи направили правоохоронним органам.

Матеріали про виявлені факти невідповідності документів, на підставі яких громадяни отримали статус потерпілого від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, направили в Комісію щодо спірних питань визначення статусу постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС при Міністерстві соціальної політики України і Комісій щодо спірних питань визначення статусу постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС при облдержадміністраціях для прийняття відповідного рішення.