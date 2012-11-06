«Чорного копача» судитимуть за раритетну зброю

Замостянський районний суд м. Вінниці засудив 40-річного вінничанина до двох років позбавлення волі за заборонене хобі – колекціонування зброї. У жовтні минулого року у приватному будинку чоловіка працівники міліції виявили та вилучили арсенал зброї часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Працюючи автослюсарем на одній з вінницьких СТО, у вільний від роботи час чоловік займався пошуками зброї часів Великої Вітчизняної війни. У його домогосподарстві працівники міліції виявили та вилучили чотири гвинтівки, три пістолети, три обрізи, один револьвер, 24 мінометні снаряди, 119 артилерійських снарядів, 514 патронів різного калібру до різних типів зброї, 720 набоїв до стрілецької зброї та різні вибухові суміші.

Затриманий виправдовувався тим, що зброя – це його захоплення з дитинства, і він її колекціонує. Крім того, у нього є багато друзів – «чорних копачів» з різних куточків країни, які займаються пошуком раритетної зброї та вибухівки часів Другої світової війни. Він з ними спілкується по Інтернету та обмінюється знахідками.

У більшості випадків затриманий свої знахідки викопував з-під землі або витягав з річки Південний Буг. Для цього йому стали у нагоді металошукач та магніти. Небезпечні знахідки чоловік в домашніх умовах розбирав, робив їх небоєздатними та безпечними для оточуючих та збував на ринку у Києві іншим колекціонерам зброї.

Стосовно затриманого працівникми міліції була порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Враховуючи те, що підсудний раніше не мав проблем з законом, щиро розкаявся у вчиненому та має на утриманні двох малолітніх дітей, суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Також «колекціонерові» доведеться сплатити півтори тисячі гривень на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області за проведення криміналістичної експертизи.